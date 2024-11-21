Лидеры определены: объявлены лауреаты IV премии Investment Leaders

17 ноября завершился четвертый ежегодный Форум об инвестициях во всех сферах. В прошедшие выходные Investment Leaders собрал на одной площадке 3000 участников, которые погрузились в треки форума не только фондового рынка и IPO, но и криптовалюты, инвестиций во франчайзинг, высокотехнологичные стартапы, недвижимость, финтех и ЦФА.