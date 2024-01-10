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Закон и Порядок

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Какие ловушки придумали наши против их Леопардов. А Абрамсы вообще попрятались

Какие ловушки придумали наши против их Леопардов. А Абрамсы вообще попрятались

Западные танки один за другим горят на Украине. О том, как русские научились бороться с ними ценой крайне небольших затрат, рассказал старший редактор американского журнала American Conservative Сумантра Майтра.

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