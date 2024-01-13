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Украина дала команду своим «ждунам» в Крыму

Украина дала команду своим «ждунам» в Крыму

Политнавигатор Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг распространяемую украинскими источниками информацию о готовящейся эвакуации жителей города-героя.

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Комментарии
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Александр Гребнев
У нас что нет власти вычислить всех оборотней- Ждунов что ждут прихода нацистов им уже не светит ничего но с какой-то тупостью лезут что все идет не так как они задумали но если в головах одна извилина и та прямая не дает покоя что получив по морде им хочется мстить но увы время то кончается время майдана сейчас одна дорога быть убитыми или бежать на запад бесполезно что то предпринимать
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19 час.
ЮВ
Юрий Во
С такими чиновниками, как у нас, и ЖДУНОВ не надо. Всё за них сделают и еще,  при этом, &quot;сопротивляющихся граждан&quot; заставят  &quot;Родину любить&quot;.
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16 час.

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