Нескольких жителей Страшен застали за тем, как они переходят железнодорожные пути под поездом

Молдавские пользователи сети комментируют видео в TikTok, в котором удивляются, сколько людей нарушают правила и переходят железную дорогу не по мосту, а под поездом, который может тронуться в любой момент.
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