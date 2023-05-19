Глава МИД Венгрии Сийярто: Антироссийские санкции больше навредили Европе

Глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступил с заявлением о том, что санкции Запада, введенные в отношении России, вынуждают европейские государства платить более высокую цену, чем сама Москва.
Глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступил с заявлением о том, что санкции Запада, введенные в отношении России, вынуждают европейские государства платить более высокую цену, чем сама Москва.
Свежие комментарии