Иран выпустил по территории Израиля более 300 ракет и беспилотников. Почему полученный ущерб оценили как незначительный?

NYT сообщила о 185 беспилотниках и 146 ракетах, выпущенных Ираном по Израилю Иран за ночь выпустил по территории Израиля 185 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля».
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