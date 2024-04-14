Иран выпустил по территории Израиля более 300 ракет и беспилотников. Почему полученный ущерб оценили как незначительный?

NYT сообщила о 185 беспилотниках и 146 ракетах, выпущенных Ираном по Израилю Иран за ночь выпустил по территории Израиля 185 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля».