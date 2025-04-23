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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартинук забросил победную шайбу в меньшинстве во 2-м матче серии с «Нью-Джерси». Только у него и Ахо по 2 таких гола в плей-офф в истории «Каролины»

«Каролина» обыграла «Девилс» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:1, 2-0).  32-летний канадец набрал 2 (1+1) очка и был признан второй звездой встречи.

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