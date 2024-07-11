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Спички - не игрушка

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Потанинское «депо»: миллиарды на госимуществе

Потанинское «депо»: миллиарды на госимуществе

Владимир Потанин, невесть как получивший государственное имущество, ни возвращать его, ни платить за его использование не желает? Как передает корреспондент УтроNews, Росимущество требует взыскать с ГМК «Норильский Никель» более 3,5 млрд рублей задолженности за пользование объектами «Норильской железной дороги» (НЖД).

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