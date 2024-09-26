Россия обновляет свою ядерную доктрину

В России готовят изменения в ядерную доктрину страны. 25 сентября президент РФ Владимир Путин провёл заседание Постоянного совещания Совета Безопасности Российской Федерации по ядерному сдерживанию, на котором все и обсудили.
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