NYT: переданные Киеву танки стоят без дела из-за активности БПЛА

Танки, которые страны Запада передали Украине, фактически не задействуются в боевых действиях. Боевые машины размещены в укрытиях и постепенно приходят в негодность, поскольку не способны эффективно действовать против беспилотных летательных аппаратов.
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