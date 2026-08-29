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ТВЦ

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Три православных храма строятся на юго-западе Москвы

Три православных храма строятся на юго-западе Москвы

В Москве сегодня прошло совещание по возведению православных церквей на юго-западе столицы. В заседании принял участие советник мэра и патриарха Владимир Ресин, а также представители РПЦ, руководство округа, архитекторы и настоятели приходов.

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