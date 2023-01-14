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Легковушка столкнулась с автобусом на трассе в Кузбассе, погибли 5 человек

Водитель легкового автомобиля выехала на встречную полосу при обгоне и столкнулась с автобусом на трассе в Кузбассе, в легковушке погибли 5 человек, среди пассажиров автобуса пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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