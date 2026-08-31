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Польских спортсменов могут отстранить от Олимпиады

Польских спортсменов могут отстранить от Олимпиады

Польских спортсменов могут не допустить к участию в Олимпийских играх из-за ареста президента Польского олимпийского комитета (PKOl) Радослава Песевича.

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