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Призрак Анджелины Джоли над Украиной и "собачья дипломатия" Зеленского

Призрак Анджелины Джоли над Украиной и "собачья дипломатия" Зеленского

Призрак Анджелины Джоли почти неделю бродит по Украине. Голливудскую актрису замечали то во Львове, то в Тернополе, то в Виннице, то в Харькове.

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