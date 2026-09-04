МИД Литвы призвал признать российскую разведку "террористической организацией"

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что поддержал бы идею признать «российскую разведку» террористической организацией на уровне Евросоюза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Журналист Бабицки...
- АА Уотсон: визит чин...
- ERR: Эстония попр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым