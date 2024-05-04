Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Крепкий
    Это как со снарядами стоили столько,а теперь большеГегемон играет в ...
  • Владимир Крепкий
    Если посчитают инфляцию то не 6,а на 5Гегемон играет в ...
  • Александр Симаков
    Граждане новых четырёх областей, вошедших в состав РФ и получившие гражданство "автоматичесики",  мигрантами не являю...1. Депутаты внесл...

1. Депутаты внесли новый законопроект 2. Депортация мигранта за поведение детей

1. Депутаты внесли новый законопроект 2. Депортация мигранта за поведение детей

Депутаты внесли новый законопроект В Государственную думу внесен на рассмотрение законопроект, нацеленный на повышение эффективности федерального госконтроля в миграционной сфере.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Фирстова
И что вы этим многоточием хотели сказать? Вот информация из СМИ:   &quot;...Данные цитируют информацию от Тайпанда, согласно которой Эмомали Рахмон самостоятельно позвонил президенту России, чтобы выразить обеспокоенность о случаях задержек на границе и о &quot;российской таджикофобии&quot;, нагнетаемой в обществе....&quot; Так что вы наврали в воём комментарии!
Ответить
4 час.
МП
Михаил Пантюхин
Этот закон нужно было принять 10 лет назад как минимум, а не чесаться ГОСДУМЕ в угоду некоторым &quot;непредвзятым&quot; и уж очень таллерантным лоббистам этой ржавой экспансии, тем более во время проведения НАШЕЙ РОССИИ СВО, ПОЭТОМУ НАШИ ТЫЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БОЛЕЕ ЧЕМ КРЕПКИ!!! Ипора привлекать всю предательскую братию,  которая продавала Россию оптом и в розницу, давая как бонус паспорта РФ!!! ИЗМЕННИКИ РОДИНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОСАЖЕНЫ, С ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ ВСЕГО СВОРОВАННОГО ИМИ на поприще узаконивания терроризма, преступности , в том числе сношениями с так называемыми диаспорами, а по сути ОПГ!!!
Ответить
4 час.
Александр Симаков
Граждане новых четырёх областей, вошедших в состав РФ и получившие гражданство &quot;автоматичесики&quot;,  мигрантами не являются. 😀
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх