1. Депутаты внесли новый законопроект 2. Депортация мигранта за поведение детей

И что вы этим многоточием хотели сказать? Вот информация из СМИ: "...Данные цитируют информацию от Тайпанда, согласно которой Эмомали Рахмон самостоятельно позвонил президенту России, чтобы выразить обеспокоенность о случаях задержек на границе и о "российской таджикофобии", нагнетаемой в обществе...." Так что вы наврали в воём комментарии!

МП

Михаил Пантюхин

Этот закон нужно было принять 10 лет назад как минимум, а не чесаться ГОСДУМЕ в угоду некоторым "непредвзятым" и уж очень таллерантным лоббистам этой ржавой экспансии, тем более во время проведения НАШЕЙ РОССИИ СВО, ПОЭТОМУ НАШИ ТЫЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БОЛЕЕ ЧЕМ КРЕПКИ!!! Ипора привлекать всю предательскую братию, которая продавала Россию оптом и в розницу, давая как бонус паспорта РФ!!! ИЗМЕННИКИ РОДИНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОСАЖЕНЫ, С ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ ВСЕГО СВОРОВАННОГО ИМИ на поприще узаконивания терроризма, преступности , в том числе сношениями с так называемыми диаспорами, а по сути ОПГ!!!