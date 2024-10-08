В КФУ разработали технологию для производства гибкого сверхпроводника на основе диборида магния

Ученые Казанского федерального университета разработали технологию производства гибкого высокотемпературного сверхпроводника на основе диборида магния, который можно использовать для создания сверхпроводниковых проводов.
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