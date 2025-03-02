Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Misha Glusch
    пусть поддерживают жидка, пока не сдохнут все...Готовы ли украинц...
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Бутусов жалуется на кризис в поставках ВСУ главного оружия этой войны

Бутусов жалуется на кризис в поставках ВСУ главного оружия этой войны

Минобороны Украины и Ставка самоустранились от вопросов обеспечения ВСУ дронами и боеприпасами. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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