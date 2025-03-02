Бутусов жалуется на кризис в поставках ВСУ главного оружия этой войны

Минобороны Украины и Ставка самоустранились от вопросов обеспечения ВСУ дронами и боеприпасами. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии