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РИА Новости: ВСУ перебросили женщин на оборонительные позиции под Харьковом

РИА Новости: ВСУ перебросили женщин на оборонительные позиции под Харьковом

Украинское командование перебросило женщин-военнослужащих на оборонительные позиции под Харьковом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах России.

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