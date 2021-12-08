Москвичам рассказали, как музеи столицы адаптируют для слабовидящих и незрячих

Большинство музейных пространств Москвы адаптируются к людям с инвалидностью по зрению. Благодаря этому, слабовидящие и незрячие люди могут ознакомиться с экспозициями и поучаствовать в образовательных проектах наравне с остальным посетителями.
Большинство музейных пространств Москвы адаптируются к людям с инвалидностью по зрению. Благодаря этому, слабовидящие и незрячие люди могут ознакомиться с экспозициями и поучаствовать в образовательных проектах наравне с остальным посетителями.
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