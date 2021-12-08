Вечерняя Москва

17 177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Zakharov
    Путин, сам с успехом разваливал и продолжает это дело, без всякого вмешательства США. У нас полностью.... уничтожены ...Путин назвал санк...
  • Александр Емцов
    НАТО ДОВЕРЯТЬ НЕЛЬЗЯ. ВОТ-БЫ ТАК ДОГОВОРИТЬСЯ НЕНАПОДЁТ РОССИЯ. А ВСЕ ПЛОХИЕ И ПЕРЕЖИВАЮЩИЕ ЗА ФАШИСТОВ ПОСТРЕЛЯЮТ СЕ...Байден заявил, чт...
  • Олег Шлеев
    В 18 лет, сразу после принятия присяги, в армии доверяют боевое автоматическое нарезное оружие и не только.Сразу посл...Свободная продажа...

Москвичам рассказали, как музеи столицы адаптируют для слабовидящих и незрячих

Москвичам рассказали, как музеи столицы адаптируют для слабовидящих и незрячих

Большинство музейных пространств Москвы адаптируются к людям с инвалидностью по зрению. Благодаря этому, слабовидящие и незрячие люди могут ознакомиться с экспозициями и поучаствовать в образовательных проектах наравне с остальным посетителями.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх