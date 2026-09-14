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Опасный зверь: сколько людей уже погибло в этом году в Сибири от нападений медведей

Опасный зверь: сколько людей уже погибло в этом году в Сибири от нападений медведей

За последний месяц в Сибирском федеральном округе от нападений медведей погибли пять человек, пишут "Вести".

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