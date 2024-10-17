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Юбилейный инвестконсультант ВТБ Мои Инвестиции появился в Набережных Челнах

Юбилейный инвестконсультант ВТБ Мои Инвестиции появился в Набережных Челнах

Сервис Advisory PRO от ВТБ Мои Инвестиции стал широко доступен не только в «цифре», но и лично. С инвестконсультантом можно «встретиться» в любое время, в любом часовом поясе и в любой точке Земли – в приложении «ВТБ Мои Инвестиции».

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