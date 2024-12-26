Глава ВОЗ Гебрейесус находился в аэропорту Саны во время атаки ЦАХАЛ

В момент израильских авиаударов по аэропорту столицы Йемена Саны там находился глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, 26 декабря сообщил источник в руководстве аэропорта РИА Новости.
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