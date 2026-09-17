Россиянка перепугалась, получив от бортпроводника записку «самолёт падает»

Стюард из КНР напугал российских пассажиров самолёта, сообщив им, что самолёт падает. Об этом стало известно из видео специалистки по туризму Дианы Б.
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