Политолог Маркелов: РФ не согласится на перемирие на Украине в ближайшее время

Мир замер в ожидании, ведь завершение конфликта на Украине перестало быть призрачной перспективой. Международные контакты по этому поводу проходят каждый день, а идею о перемирии комментируют на самом высоком уровне.
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