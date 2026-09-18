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Татар-информ

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«Жизнь как учебник истории»: 104-летние жители Бугульмы проголосовали на дому

«Жизнь как учебник истории»: 104-летние жители Бугульмы проголосовали на дому

В Бугульме в первый день голосования члены избирательных комиссий и наблюдатели посетили жителей, которые по уважительным причинам не смогли прийти на участки.

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