Как на самом деле синий цвет влияет на человека: интересные факты

TASS/Zoonar/Imago Почему небо голубое, а море синее? Почему пчелы в первую очередь собирают нектар с синих цветов? И почему синего так мало в природе? Программа "Как устроен мир" с Тимофеем Баженовым на РЕН ТВ рассказывает, что о синем цвете знает современная наука.