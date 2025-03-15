Как на самом деле синий цвет влияет на человека: интересные факты

TASS/Zoonar/Imago Почему небо голубое, а море синее? Почему пчелы в первую очередь собирают нектар с синих цветов? И почему синего так мало в природе? Программа "Как устроен мир" с Тимофеем Баженовым на РЕН ТВ рассказывает, что о синем цвете знает современная наука.
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