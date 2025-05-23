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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ньян из «Анжера» отстранен на 2 года за экстази в допинг-тесте. Форвард покинул команду и уехал в Сенегал

Дисквалификация 26-летнего форварда отсчитывается с 31 марта 2025 года. Положительный допинг-тест на психотропный препарат он сдал в мае 2023-го.

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