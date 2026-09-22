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У квотербека «Нью-Йорк Джайентс» Джексона Дарта подозрение на растяжение боковой связки колена

Квотербек «Нью-Йорк Джайентс» Джексон Дарт, предположительно, получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена в матче против «Лос-Анджелес Рэмс» (6:28).

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