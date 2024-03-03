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Конгресс США согласовал бюджет на 2024 год

Конгресс США согласовал бюджет на 2024 год

В Конгрессе США достигнуты договоренности о бюджете страны до конца финансового года 2024. Представитель лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера в понедельник, 4 марта, сообщил, что бюджет правительства составит около $1,66 трлн.

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