В России прокомментировали начало важнейшей наступательной операции в ДНР

Со взятием Доброполья в Донецкой Народной Республике (ДНР) можно говорить о прорыве обороны ВСУ, российские войска выйдут на оперативный простор для окончательного освобождения Донбасса, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.