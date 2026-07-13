В России прокомментировали начало важнейшей наступательной операции в ДНР

Со взятием Доброполья в Донецкой Народной Республике (ДНР) можно говорить о прорыве обороны ВСУ, российские войска выйдут на оперативный простор для окончательного освобождения Донбасса, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
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