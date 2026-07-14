Почему принц Луи не посещает Уимблдон с родителями?

Поклонники королевской семьи вновь заметили отсутствие принца Луи на трибунах Уимблдона. Хотя ему уже восемь лет — столько же было Джорджу и Шарлотте во время их первых визитов на турнир, — младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон пока остается вне Королевской ложи.
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