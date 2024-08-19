В Госдуму внесут законопроект о запрете трудовым мигрантам провозить свои семьи

МОСКВА, 19 августа, ФедералПресс. Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут в Госдуму законопроект, ограничивающий право на перевозку семей для трудовых мигрантов без гражданства РФ.
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