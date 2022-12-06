«Между нами разница 34 года»: Лолита раскрыла тайну отношений с молодым артистом

Певица призналась, что ее связывает с коллегой. 59-летняя Лолита Милявская последний год часто и тесно сотрудничает с молодым исполнителем Коста Лакоста, а на прошедшей в выходные «Песне года» артисты вместе вышли на сцену с треком «По-другому».