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Аул Мафэхабль

Аул Мафэхабль

Аул Мафэхабль — это единственный адыгский (черкесский) аул, где компактно проживают репатрианты. Решение об основании этого аула было принято 1 августа1998 года после переселения первой группы адыгов из автономного края Косово (Югославия) на историческую землю.

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