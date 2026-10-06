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Регионы России

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Россия осуждает попытку теракта на борту самолёта FlyDubai

Россия осуждает попытку теракта на борту самолёта FlyDubai

Российская сторона осуждает попытку теракта на борту самолёта эмиратской авиакомпании FlyDubai, выполнявшего рейс ФЗ1073 из Дубая в Тель-Авив 30 сентября 2026 года.

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