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Военное обозрение

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Штайнмайер вспомнил Веймар. Признать свои ошибки — только начало

Штайнмайер вспомнил Веймар. Признать свои ошибки — только начало

Штайнмайер призвал Германию помнить уроки Веймара, но сможет ли нынешняя власть признать собственные ошибки и вернуть гражданам доверие?.

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