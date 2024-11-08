Зеленский назвал важность поддержки Венгрии в НАТО на саммите в Будапеште

На пресс-конференции по итогам саммита европейского политического сообщества в Будапеште украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины крайне важна поддержка Венгрии в ее стремлении вступить в Североатлантический альянс.
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