Путин: Запад нарушил обещания Горбачеву по НАТО

В Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Военно-морского флота заявил, что западные страны не сдержали данных Михаилу Горбачеву обещаний относительно нерасширения НАТО на восток.
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