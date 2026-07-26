Путин: Запад нарушил обещания Горбачеву по НАТО

Новости внутренней и внешней политики в России

В Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Военно-морского флота заявил, что западные страны не сдержали данных Михаилу Горбачеву обещаний относительно нерасширения НАТО на восток.