Министр обороны Великобритании Хили: технологии ВСУ живут не больше двух месяцев

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что жизненный цикл новых военных технологий, применяемых Вооруженными силами Украины, составляет около двух месяцев, после чего Вооруженные силы Российской Федерации находит способы противодействия.
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