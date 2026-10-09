Норильск на связи: «Бюро 1440» начинает тестировать спутниковую видеосвязь на удаленных промышленных площадках

На форуме «Бюро 1440» подписало контракт с холдингом «Селигдар» Российская компания «Бюро 1440», входящая в «ИКС Холдинг», впервые организовала спутниковый видеозвонок с промышленной площадкой «Норникеля» в Норильске.
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