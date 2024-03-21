В Карелии предстоит переселить в новое жилье 55 тысяч человек

Артур Парфенчиков поручил подготовиться к запуску новой программы расселения аварийного жилья Вопросы реализации послания президента России в республике Карелия рассмотрены в ходе заседания правительства региона.
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