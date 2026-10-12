Трусова — первая запасная на этапы Гран-при ISU

Вице-чемпионка Олимпийских игр Александра Игнатова (Трусова) возглавила список запасных на этапы серии Гран-при ISU.
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