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Дмитрий Медведев: смерть за смерть

Дмитрий Медведев: смерть за смерть

Запись из Телеграмм-канала Дмитрия Медведева: "Семьям погибших в теракте - искренние соболезнования, душевных сил всем близким пострадавших.

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Комментарии
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sa
svet alex
Война идет, наши ребята сражаются за Родину и гибнут!  Гибнут на полях сражений!  А что происходит в тылу? К сожалению , многие наши люди не могут осознать, что времена сейчас другие, очень опасные и страшные, они не понимают, что происходит. продолжают жить прежней жизнью, продолжают снабжать деньгами и ходить на концерты петухов в перьях, голых отвратительных персонажей, на какие -то шоу глупых умственно -отсталых , старых, поющих под фанеру артистов! И как ни больно это говорить, но мы расплачиваемся за такое пренебрежение жизнями детей , матерей, отцов не на поле сражений , а в тылу. Как можно разрешать  концерты в больших масштабах на площадях, стадионах, в больших концертных залах, когда уже в наших приграничных областях идет война!   Враг не дремлет! И пока мы не осознаем, что мы живем в военное время и должны жить по военным законам, я говорю не только о власти, но и о народе, нас будут убивать сотнями и тысячами, а мы будем в очередной раз зажигать свечи скорби! И правильно говорит Д.Медведев, только смерть за смерть отрезвит наших врагов и на фронте и в тылу. Никаких прощений,  жалостливых речей для внешних врагов и для внутренних! Нас не жалеют!
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11 час.
николай ткаченко
Военное положение и военная диктатура- залог победы над нато.
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11 час.
Галина Смирнова
Насколько раньше закончилась бы вся эта бойня, если бы члены семей киевских выродков, сыто живущие в Европе, время от времени спотыкались бы об ледоруб?
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2 мин.

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