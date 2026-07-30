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Газета.ру

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Актриса Светлана Немоляева заявила о дефиците актеров-красавцев в театрах

Актриса Светлана Немоляева заявила о дефиците актеров-красавцев в театрах

Актриса Светлана Немоляева в беседе с "Газетой.Ru" отметила, что наблюдает дефицит видных актеров-мужчин, хотя раньше их было в избытке.

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Комментарии
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Анатолий Страшко
Кино смотрю только по ТВ. Возраст уже не тот , чтобы по кинотеатрам ходить. Внуки ещё ходят. Делятся впечатлениями. Могу с высоты своего возраста сказать о нашем кино следующее. Банальное даже скажу. Каждому возрасту своё кино. Поэтому правильно сделали , что обратили внимание на необходимость  воссоздания киностудий детских и юношеских фильмов. Немного сомневаюсь в необходимости ремейков с другими актерами. Иногда жалко сопоставлять два фильма. Настолько убог ремейк в сравнении с предыдущим , советским фильмом. Но это вопрос вне моей компетенции. Ведь вижу я &quot;Мастер и Маргарита&quot; у разных режиссеров и интересно. Правда это не ремейк. Вот и надо , по-видимому, так кино делать. А &quot;Война и мир&quot; как интересно посмотреть американский и наш , Бондарчука , фильмы. Но для того , чтобы не размножались  мастера ремейков, надо появление мастеров режиссуры масштаба Бондарчука, Михалкова,Бортко, Пташука (В августе 44). Ростоцкого и многих других. . А вот Сокуров пусть &quot;камерные&quot; фильмы ставит. И ведёт поучительные беседы с Путиным.   Фамилия &quot;Сокуров&quot; на слуху, а спросите название фильма его - немногие ответят. А вот названия фильмов мной перечисленных тоже на слуху. А режиссёров тоже мало кто назовёт у этого фильма. Парадокс? А почему так? Вопрос интересный . Надеюсь посетители подскажут.
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