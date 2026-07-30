Актриса Светлана Немоляева заявила о дефиците актеров-красавцев в театрах

АС

Анатолий Страшко

Кино смотрю только по ТВ. Возраст уже не тот , чтобы по кинотеатрам ходить. Внуки ещё ходят. Делятся впечатлениями. Могу с высоты своего возраста сказать о нашем кино следующее. Банальное даже скажу. Каждому возрасту своё кино. Поэтому правильно сделали , что обратили внимание на необходимость воссоздания киностудий детских и юношеских фильмов. Немного сомневаюсь в необходимости ремейков с другими актерами. Иногда жалко сопоставлять два фильма. Настолько убог ремейк в сравнении с предыдущим , советским фильмом. Но это вопрос вне моей компетенции. Ведь вижу я "Мастер и Маргарита" у разных режиссеров и интересно. Правда это не ремейк. Вот и надо , по-видимому, так кино делать. А "Война и мир" как интересно посмотреть американский и наш , Бондарчука , фильмы. Но для того , чтобы не размножались мастера ремейков, надо появление мастеров режиссуры масштаба Бондарчука, Михалкова,Бортко, Пташука (В августе 44). Ростоцкого и многих других. . А вот Сокуров пусть "камерные" фильмы ставит. И ведёт поучительные беседы с Путиным. Фамилия "Сокуров" на слуху, а спросите название фильма его - немногие ответят. А вот названия фильмов мной перечисленных тоже на слуху. А режиссёров тоже мало кто назовёт у этого фильма. Парадокс? А почему так? Вопрос интересный . Надеюсь посетители подскажут.