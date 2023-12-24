Сити-менеджер забайкальской столицы открыла ледовый городок не в Чите

Инна Щеглова приняла участие в открытии ледового городка в Китае в Маньчжурии.Глава администрации Читы Инна Щеглова оказалась в составе делегации на встрече представителей трех государств – России, Монголии и Китая.
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