Ждали 30 лет: организатор убийства Тупака Шакура получил пожизненный срок

Приговор Дуэйну «Кеффу Ди» Дэвису, ранее возглавлявшему банду South Side Compton Crips, огласила судья окружного суда Невады.
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