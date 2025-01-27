Турция захотела стать посредником в переговорах по Украине

Виктор Старицын

Хватит. Турецкий президент - хитрая лиса. После турецких переговоров 2022 г. "Акт доброй воли". Обманули дурачков на сорок кулачков. Когда войска РФ ушли из под Киева. Всех вычислили, кто приветствовал наших воинов, освободивших их от бандеровского ига. Бандеровцы всех расстреляли. Расстрелянных бросили вдоль дорог. Пригласили западных журналистов, и рассказали. Что, «Российские воины, уходя из под Киева, зверски убили всё мирное население». Показали по всем ТВ каналам – этих несчастных жестоко убитых людей, которые так радовались, что их освободили от бандеровского ига. А наше высшее руководство предала их. Убитые мирные люди на вашей совести, Они так сильно верили вам, пришла свобода. Это большой грех бросать людей в лапы бандеровцев. А, детей, у которых убили родителей - чтобы они не мстили за них, ведьма зелёного упыря - живой товар продала англосаксам на органы. А всем сказали, что это мы детей забрали в рабство. Весь толерантный запад, и хохлы поверили в этот безумный бред и стали жестоко мстить нам. Вот такой жестокий получился "АКТ НЕ ДОБРОЙ ВОЛИ". Который раз, как всегда, нас обманули дурачков на сорок кулачков. Надо скорей освобождать Харьков, пока всё русскоговорящее население не уничтожили бандеровские изверги. Обязательно надо очистить от бандеровской чумы Сумскую, Черниговскую и Полтавскую области - что бы рядом не было бандеровского духа с русской землёй во - веки веков. Днепропетровская обл., Николаевская обл., Харьков - это чисто русские города. Название, в честь русских царей. Одесса - любимый город, сам бог велел - сколько там русской крови пролито защитниками города, во время защиты, оккупации и освобождения от фашистской германии. И тем более Одесскую обл., чтобы снять блокаду с Приднестровья, а то бандеровцы с востока, а НАТО с запада. разорвут в клочья наших людей. Все говорят, мы готовы к переговорам – опять обманут. Только безоговорочная капитуляция бандеровских извергов будет мир на долгие годы.