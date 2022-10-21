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4 неочевидных последствия курения, о которых вы могли не знать

4 неочевидных последствия курения, о которых вы могли не знать

Зависимость от никотина сильнее, чем от других наркотических веществ. Никотин – это алкалоид (органическое вещество, содержащееся в растениях и некоторых грибах), который содержится в листьях табака (Nicotiana tabacum), произрастающего в Америке.

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