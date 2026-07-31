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Происшествия

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Оперативники Югры уличили школьника в создании виртуальной телефонной станции в интересах аферистов

Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального УМВД России по ХМАО-Югре совместно с коллегами из МО МВД России «Нижневартовский» в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили и задержали 16-летнего жителя посёлка Излучинск, подозреваемого в организации нелегального узла связи в интересах дистанционных мошенников.

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